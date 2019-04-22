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Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi

Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi

İBB’de İmamoğlu başkanlığında toplanan ilk meclis toplantısında Göksel Gümüşdağ 1. Başkanvekili seçildi. Gümüşdağ, aynı zamanda Başakşehir Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen ilk toplantıda önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, yeniden seçildi. Göksel Gümüşdağ 180 oy alırken CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.

Aynı zamanda kulüp başkanı

Gümüşdağ, aynı zamanda Başakşehir Futbol Kulübü Başkanlığını da yürütüyor.

İlk açıklaması

Göksel Gümüşdağ, seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında “TBMM’den sonra en büyük ikinci meclise tüm arkadaşlarımın yakışır şekilde davranacaklarından inancım tamdır. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Gümüşdağ’ın başkanı olduğu Başakşehir ile ilgili "Benim işim spor kulübü yaratmak ve ona destek olmak değil" ifadelerini kullanmıştı.

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