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Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Serdar Aziz'in sol bacak üst arka adale zarında yırtık ve kanama olduğu açıklandı.

Fenerbahçe'de Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası oynanacak kritik Trabzonspor maçı öncesi Serdar Aziz şoku yaşanıyor.

Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında sakatlanarak yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Serdar Aziz'in adale zarında yırtık ve kanama tespit edildi.

28 yaşındaki futbolcunun sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Victor Moses'ın, Trabzonspor maçında da oynaması zor görünüyor.

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