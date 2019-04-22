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Galatasaray'da moraller yerinde: Hedef 5'te 5

Galatasaray'da moraller yerinde: Hedef 5'te 5

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yenerek puanını 59'a yükselten Galatasaray'da moraller yerinde...

Medipol Başakşehir'in Çaykur Rizespor karşısında sahadan 1 puan ile ayrılmasının ardından aradaki fark 3'e düşerken, sarı kırmızılılar hedefi 5'te 5 olarak belirledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında kazanılan 3 puan teknik direktör Fatih Terim'i memnun ederken, deneyimli teknik adamın özellikle yapılan bireysel hatalara dikkat çektiği öğrenildi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak sarı kırmızılı ekip bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Her iki kulvarda da şampiyonluk hedeflenirken oyuncuların antrenmanda son derece istekli ve hırslı oldukları öğrenildi.

Kalan 5 maçta hata istemeyen teknik direktör Fatih Terim, cezalı oyuncuların dönüşü ile birlikte rahat bir nefes aldı.

Kalan maçlarda her oyuncuya ihtiyacı olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı'nın gereksiz kartlar görülmemesi konusunda'da oyuncularını uyardığı gelen haberler arasında...

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