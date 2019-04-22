Müzik dünyasının acı kaybı o isim hayatını kaybetti

Caz müziğinin Türkiye'deki önemli temsilcilerinden Şevket Uğurluer, 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Piyanist ve şarkıcı Şevket Uğurluer 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçının acı haberini İstanbul Caz Festivali twitter hesabından duyurdu.

25. İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen, sayısız ünlüye piyanosuyla eşlik eden 81 yaşındaki sanatçı için, "25. İstanbul Caz Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahiplerinden, piyanonun efsane ismi Şevket Uğurluer'i kaybettik. Yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz.” denildi.

CRR'de tören düzenlenecek

Uğurluer için ilk olarak Cemal Reşit Rey’de bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.