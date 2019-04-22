Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 21,07, bileşik faiz yüzde 22,18 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 512 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 310 milyon lira, net satış 1 milyar 306,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 950 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 960 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.