HABER /  EKONOMİ

Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Anadolu Ajansı
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği tahvil ihalesinde 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 21,07, bileşik faiz yüzde 22,18 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 512 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 310 milyon lira, net satış 1 milyar 306,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 950 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 960 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 3 milyar 216,4 milyon lira borçlandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Ali Koç: Bu durumu çocuklara nasıl anlatacağım
Sivasspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Sivasspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek
Sivas'ta Burak Yılmaz'a şok tepki
Sivas'ta Burak Yılmaz'a şok tepki
Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Bakan Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Fahrettin Altun: Terörist muamelesini asla kabul edemeyiz
Fahrettin Altun: Terörist muamelesini asla kabul edemeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet hukuk mücadelesini kazandı
FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet hukuk mücadelesini kazandı
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
Uluyan MHP'li vekilden eleştirilere cevap
Ramazan ayı başlangıcı ne zaman ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı başlangıcı ne zaman ilk oruç ne zaman tutulacak?
YSK İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek
YSK İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek
Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi
Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
1 Mayıs resmi tatil mi 2019 liselere okul tatil mi?
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
Ryan Donk, Babel'i Galatasaray'a çağırdı
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
23 Nisan liselere tatil mi 2019 resmi tatil açıklaması
Yorumlar 1 yorum