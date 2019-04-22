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FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet hukuk mücadelesini kazandı

FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet hukuk mücadelesini kazandı

Geçen yıl İran'da düşen jette hayatını kaybeden FETÖ mağduru pilot Melike Kuvvet, davayı kazandı. Ölümünden 11 ay sonra, 21 Şubat'ta İdari Mahkeme, Askeri Mahkemenin ihraç kararını iptal etti.

Melike Kuvvet, FETÖ mağdurlarından sadece biriydi. Geçen yıl Başaran Holding'e ait jetin İran'da düşmesiyle hayatını kaybetti. Çok sevdiği ordudan atılan ve hukuk mücadelesi başlatan Kuvvet, o mücadeleyi kazandı. Kararın detaylarına TRT Haber ulaştı. 

FETÖ kumpasıyla hayatı karardı 

40 yaşındaki Melike Kuvvet, 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) girdi. Hayali pilot olmaktı. Başarılı geçen öğrencilik dönemi sonrası o çok istediği hayaline ulaştı. Önce helikopter kullandı, ardından savaş uçağı. Başarılı birçok göreve imza attı ama FETÖ peşini bırakmadı. 

Kuvvet, asker arkadaşının çocuğunun doğum gününde söylediği şarkı yüzünden suçlandı, "Pavyonda söyledi" diyerek iftiraya uğradı ve hayatı altüst oldu. Önce psikolojik işkenceyle ifadesi alındı, sonra 5 Mayıs 2013'te "Silahlı Kuvvetlerde kalması uygun değildir" denilerek ordudan ihraç edildi. 

Bütün bunlar yaşadığı kötü dönemin başlangıcıydı. Kuvvet, ihraç edildikten sonra tazminat alamadı, hatta oturduğu evin kirasını bile ödeyemedi. 

Hukuk mücadelesi başlattı

10 Temmuz 2013'te, Yüksek Askeri İdari Mahkemesinin kapısını çaldı. Ancak aldığı cevap "Ahlak dışı davrandın" oldu. Çok sevdiği mesleğine geri dönüş yapamadı.

Melike Kuvvet, hukuk mücadelesine Anayasa Mahkemesinde devam etti. Mahkeme, 8 Haziran 2017'de kararını verdi; Kuvvet'in özel hayatının gizlilik yönünde ihlal edildiğine hükmetti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise, Kuvvet'e bu tuzağı kuranlar örgüte üyelikten tutuklandı. 

Anayasa Mahkemesinin kararıyla umutlanan Melike Kuvvet, Samsun 2. İdari Mahkemesine başvurdu. 11 Mart 2018'de, mahkeme henüz kararını vermeden önce Başaran Holding'e ait jetin İran'da düşmesiyle hayatını kaybetti. 

Hayatta olsaydı üniforması bugün üzerinde olacaktı

Ölümünden 11 ay sonra, 21 Şubat'ta İdari Mahkeme, Askeri Mahkemenin ihraç kararını iptal etti. Kuvvet hayatta olsaydı çok sevdiği üniforması bugün üzerinde olacaktı. 

İdari Mahkeme ayrıca 141 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Kuvvet'in mirasçıları tazminatı 6 yıllık yasal faizle alabilecek. Ayrıca mirasçıların manevi tazminat açma hakkı da saklı.

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