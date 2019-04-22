FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

ÇORUM'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il genelinde yeniden yapılanması için çalışma yaptıkları tespit edilen 25 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik çalışmalar ve tespitler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Çorum genelinde yeni bir yapılanma içinde olduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'il imamı', Sungurlu, Alaca, Osmancık ilçeleri imamları, 'örgütün mali sorumlusu', 'büyük bölge talebe mesulü', 'bölge talebe mesulü', 'bayan yapılanması sorumlusu' ve 'öğrenci yapılanması sorumlusu' gibi üst düzeyde faaliyet yürütüldüğünü belirleyen Başsavcılık, söz konusu kişilerden oluşan 25 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne operasyon talimatı verdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çorum merkezli Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerden 'il imamı' hariç 24'ü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, örgüt üyelerine dağıtılması noktasında notlar bulunan 25 bin 470 lira, 520 avro ve bin 730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerden elde edilen cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin tedbir olarak görüşmelerini genel itibarıyla 'WhatsApp' programı üzerinden yaptıkları, telefonlarında da 'Bylock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu, örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından yurt içindeki örgüt üyelerine para akışının da yabancı para transfer kanallarıyla yapıldığı tespit edildi.