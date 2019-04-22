Muğla'nın Ula ilçesi depremle sarsıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde akşam saatlerinde 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da merkez üssü Ula olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.