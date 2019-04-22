Şenol Güneş: Önce bugünün hakkını verelim

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 kazandıkları maç için, "Mucize bir gol ile 3 puan aldık" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Sivasspor'u son dakikalarda Burak Yılmaz'ın harika golüyle 1-2 mağlup etti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, takımının aldığı galibiyeti ve zirve yarışını değerlendirdi.

Alınan galibiyetin önemini vurgulayan Güneş, "3 puan almak önemliydi. Özellikle böyle yarışın kızıştığı dönemde 3 puana ihtiyacımız vardı" cümlelerini kullandı.

"Sol taraftan top getiremedik"

Başarılı çalıştırıcı takımının oyununu, "Oyuncu kalitesi ve takım olarak da rakipten üstündük. Sivasspor koşan bir takım, önde baskıyla başlamak istediler. Oyunun ilk bölümünde denk bir görüntü vardı ama sonrasında lehimize döndü. Sol taraftan top getiremedik çünkü öyle bir oyuncumuz yoktu" ifadeleriyle değerlendirdi ve ekledi:

"Allah'ın yardımı ve Burak'ın gayretiyle"

"Golden sonra her şey lehimize döndü. Sonrasında gereksiz hakemle konuşma ve sinirlenmelerden dolayı kopmalar oldu. Köşe vuruşunun devamında da golü yedik. Bu gereksiz itirazlar ve sinir bize pahalıya mal olabilirdi. 1-0'dan sonra daha farklı bir oyun bekliyorduk ama olmadı. Sonuçta Allah'ın yardımı, Burak'ın gayretiyle mucize bir gol bulduk ve 3 puanı aldık."

"Öncelikle bugünü yaşayalım"

Zirve yarışını da değerlendiren Şenol Güneş, "Şampiyonluk yarışıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. İlk yarıda kaybettiğimiz maçların rövanşını alıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şimdi yarından itibaren Ankaragücü maçını yaşamak istiyoruz. Biz öncelikle bugünü yaşayalım, bugünün hakkını verelim. Dünle yarını kavga ettirmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Bu camia, doğruları ve yanlışları biliyor"

Beşiktaş taraftarının desteğine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarlar her zaman her yerde bize destek oluyor. Beşiktaş büyük bir aile. Doğruları ve yanlışları biliyor. Sıkıntılı günlerde takıma sahip çıkan büyük bir kitle var. Zaman zaman bunu bozmak isteyenler de var ama buna izin vermiyorlar" diyerek cümlelerini tamamladı.