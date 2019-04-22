Sivasspor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıları galibiyete götüren goller Vida ve Burak'tan gelirken Sivasspor'un tek golünü Diabate kaydetti. Burak Yılmaz 87. dakikada attığı harika frikik golüyle Beşiktaş'ın puanını 56'ya yükseltti ve Kartal'ı yarışa ortak etti. Gol sayısını 9'a çıkaran Kral ayrıca ligin ikinci yarısının en golcü oyuncusu da oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta ilk gol 31. dakikada Vida'dan geldi. Ev sahibi, Diabate'nin harika golüyle skoru 1-1'e getirdi. Maç bu skorla devam ederken, kazanılan frikik atışında topun başına geçen Burak Yılmaz, harika bir golle takımına 3 puanı getirdi.

Bu sonuçla puanını 56'ya yükselten siyah-beyazlılar, 3. sırada yer aldı. Sivasspor ise 35 puanla 13. sırada kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk edecek. Sivasspor, 30. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan önemli dakikalar

9'uncu dakikada Demir Grup Sivasspor adına ceza alanı dışından Hakan'ın şut denemesinde top farklı şekilde dışarı gitti.

10'uncu dakikada Lens soldan etkili hareketlendi, ceza alanına girip içeriye çevirdiği topa Burak'tan önce savunma müdahale ederek topu kornere gönderdi.

13'üncü dakikada soldan Adem Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Vida'nın kafayla arkaya indirdiği topa Mirin kafayı vurdu, üstten auta gitti.

22'nci dakikada Emre'nin pasında sol kanattan ceza alanına yaklaşan Uğur'un sert şutunu Karius iki hamlede kontrol etti.

25'inci dakikada Beşiktaş atağında ceza alanında rakibin müdahalesiyle yerde kalan Burak, penaltı beklerken hakem köşe vuruşunu işaret etti. Sağ kanattan Adem Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas içinde yakın mesafeden Mirin'in vuruşunu kaleci Tolgahan kornere çeldi.

31'inci dakikada Beşiktaş golü buldu. Sağ kanattan Adem Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Dorukhan'ın arkaya aşırttığı topa Mirin dokundu. Üst direkten dönen topa kale ağzında Gökhan vurdu, savunmadan seken topu Vida, yakın mesafeden filelere gönderdi. 0-1.

35'inci dakikada Emre'nin mükemmel ara pasında Hakan Arslan kaleci ile karşı karşıya kaldı, yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

45'inci dakikada Rybalka'nın ileriye uzun gönderdiği topta sağ kanattan çok iyi hareketlenen Diabate iki rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, sol ayağı ile plasesinde, kaleci Karius'un müdahalesine rağmen top filelere gitti. 1-1

47'nci dakikada sağdan Lens'in ortasında, Demir Grup Sivasspor defansında Braz'ın ters vuruşunda havalanan top üstten kornere çıktı.

51'inci dakikada soldan hareketlenen Burak, ceza alanı içindeki Lens'i topla buluşturmak istedi. Yerden gönderdiği topu kaleci Tolgahan uzanarak kontrol etti.

55'inci dakikada sağdan ceza alanına giren Lens'in yerden çevirdiği topu Burak Yılmaz'dan önce kaleci Tolgahan kontrol etti.

61'inci dakikada Gökhan'ın pasında Vida ceza alanına yaklaştı, Adem Ljajic'e bıraktı. Onun yerden vuruşunda top yandan auta gitti.

73'üncü dakikada sağ kanattan Diabate'nin pasında topla buluşan Ndinga sol ayağı ile kaleyi denedi, top farklı şekilde auta gitti.

76'ıncı dakikada sağ kanattan hareketlenen Adem Ljajic ceza alanına gönderdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top arkada uygun durumdaki Burak'ın önünde kaldı. Onun yakın mesafeden şutunda kaleci Tolgahan mutlak golü önledi.

82'inci dakikada Rybalka'nın soldan ceza alanına gönderdiği çopa Hakan kafa vuruşunu yaptı, Karius rahat kontrol etti.

87'nci dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geçti. Doğrudan kaleye gönderdiği top uzak köşeden üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-2

90+3'te Burak'ın pasında ceza alanı dışından Dorukhan'ın şutunda kaleci Tolgahan'ın uzanıp çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: 1 - 2 :BEŞİKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Koleji Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Aleks Taşçıoğlu

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Papp, Braz, Bjarsmyr, Uğur, Douglas, Hakan, Ndinga (Dk.90 Kone), Rybalka (Dk.84 Mert Hakan), Emre (Dk.90 Erdoğan), Diabate

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Medel (Dk.46 Necip), Lens (Dk.87 Oğuzhan), Atiba, Dorukhan, Adem Ljajic, Kagawa (Dk.68 Güven), Burak

GOLLER: Dk.44 Diabate (Demir Grup Sivasspor) - Dk.31 Vida, Dk.87 Burak (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Papp (Demir Grup Sivasspor) - Vida, Medel, Gökhan (Beşiktaş)