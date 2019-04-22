Mehmet Metiner'den CHP'nin 'nefret dili' söylemine cevap

Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siyasette nefret dilini körüklemekle suçlayanlara tepki gösterdi.

Metiner kişisel sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bir dizi twitle başta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere CHP'ye yönelik eleştirilerini verdiği örneklerle sıraladı. Özellikle Kaftancıoğlu'nun geçmişte Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı paylaşımı hatırlatan Metiner, siyasette nefret söylemlerini AK Parti ile bağdaştırmaya çalışanlara yüklendi.

''Erdoğan nefretini ve düşmanlığını siyasete taşıyanlar bugün kalkıp sanki siyasetin diline nefreti taşıyan Erdoğanmış gibi algı oluşturarak ahlaksızca saldırılarda bulunuyorlar.'' diyen Metiner bir başka paylaşımında ise

''Gezi’de Erdoğan nefreti/düşmanlığı üzerinden vandallık yapan terör odaklarına hamilik, sırtını terör örgütüne yasladıklarını iftiharla söyleyenlerle siyasi yoldaşlık yapanlar bir de yavuz hırsız misali üste çıkmaya çalışmasınlar!'' ifadelerini kullandı. İşte Metiner'in konuya ilişkin yaptığı o paylaşımlar;

1- Yıl:2013... Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Hacı Bektaş’ı Anma Töreni’nde Kılıçdaroğlu’nun gözü önünde çirkin bir saldırıya uğrar. Bozdağ’ı hayasız sözler eşliğinde yumruklayan azgın saldırgana CHP’nin orada bulunan üst düzey yöneticileri sahip çıkar. pic.twitter.com/pjFV7H2V1z — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) 22 Nisan 2019

1- Yıl:2013... Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Hacı Bektaş’ı Anma Töreni’nde Kılıçdaroğlu’nun gözü önünde çirkin bir saldırıya uğrar. Bozdağ’ı hayasız sözler eşliğinde yumruklayan azgın saldırgana CHP’nin orada bulunan üst düzey yöneticileri sahip çıkar.

2- Saldırganın bir tek alnından öpmedikleri kalır.

3- "Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin!” diye tweet atacak kadar gözü nefret ve intikam dolu Kandil destekli militan Canan Kaftancıoğlu CHP il başkanlığıyla ödüllendirilir.

3- "Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin!” diye tweet atacak kadar gözü nefret ve intikam dolu Kandil destekli militan Canan Kaftancıoğlu CHP il başkanlığıyla ödüllendirilir. pic.twitter.com/rYK0ruvVxY — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) 22 Nisan 2019

4- Erdoğan nefretini ve düşmanlığını siyasete taşıyanlar bugün kalkıp sanki siyasetin diline nefreti taşıyan Erdoğanmış gibi algı oluşturarak ahlaksızca saldırılarda bulunuyorlar.

5- Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı parti sözcümüz anında kınadı. Biz şiddetin her türüne ilkesel olarak karşı çıkan bir partiyiz. Başka türlü konuşanlar geçmişlerine baksınlar. Aynaya bakacak yüzleri varsa özeleştiri versinler de öyle konuşsunlar.

6- Gezi’de Erdoğan nefreti/düşmanlığı üzerinden vandallık yapan terör odaklarına hamilik, sırtını terör örgütüne yasladıklarını iftiharla söyleyenlerle siyasi yoldaşlık yapanlar bir de yavuz hırsız misali üste çıkmaya çalışmasınlar!

7- Bizim ilkemiz de, duruşumuz da bellidir: Demokratik ve barışçıl tepkilere sonuna kadar eyvallah, lakin şiddetin her türüne koşulsuz hayır! Şiddete arka çıkanlar bize had bildirme edepsizliğinde bulunmasınlar!