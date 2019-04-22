HABER /  POLİTİKA

Mehmet Metiner'den CHP'nin 'nefret dili' söylemine cevap

Mehmet Metiner'den CHP'nin 'nefret dili' söylemine cevap

Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının ardından AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı siyasette nefret dilini körüklemekle suçlayanlara tepki gösterdi.

Metiner kişisel sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu bir dizi twitle başta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere CHP'ye yönelik eleştirilerini verdiği örneklerle sıraladı. Özellikle Kaftancıoğlu'nun geçmişte Erdoğan'ı hedef alarak yaptığı paylaşımı hatırlatan Metiner, siyasette nefret söylemlerini AK Parti ile bağdaştırmaya çalışanlara yüklendi.

''Erdoğan nefretini ve düşmanlığını siyasete taşıyanlar bugün kalkıp sanki siyasetin diline nefreti taşıyan Erdoğanmış gibi algı oluşturarak ahlaksızca saldırılarda bulunuyorlar.'' diyen Metiner bir başka paylaşımında ise

''Gezi’de Erdoğan nefreti/düşmanlığı üzerinden vandallık yapan terör odaklarına hamilik, sırtını terör örgütüne yasladıklarını iftiharla söyleyenlerle siyasi yoldaşlık yapanlar bir de yavuz hırsız misali üste çıkmaya çalışmasınlar!'' ifadelerini kullandı. İşte Metiner'in konuya ilişkin yaptığı o paylaşımlar;

1- Yıl:2013... Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Hacı Bektaş’ı Anma Töreni’nde Kılıçdaroğlu’nun gözü önünde çirkin bir saldırıya uğrar. Bozdağ’ı hayasız sözler eşliğinde yumruklayan azgın saldırgana CHP’nin orada bulunan üst düzey yöneticileri sahip çıkar.

2- Saldırganın bir tek alnından öpmedikleri kalır.

3- "Tayyip Erdoğan nerdesin, Allah belanı versin!” diye tweet atacak kadar gözü nefret ve intikam dolu Kandil destekli militan Canan Kaftancıoğlu CHP il başkanlığıyla ödüllendirilir.

4- Erdoğan nefretini ve düşmanlığını siyasete taşıyanlar bugün kalkıp sanki siyasetin diline nefreti taşıyan Erdoğanmış gibi algı oluşturarak ahlaksızca saldırılarda bulunuyorlar.

5- Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı parti sözcümüz anında kınadı. Biz şiddetin her türüne ilkesel olarak karşı çıkan bir partiyiz. Başka türlü konuşanlar geçmişlerine baksınlar. Aynaya bakacak yüzleri varsa özeleştiri versinler de öyle konuşsunlar.

6- Gezi’de Erdoğan nefreti/düşmanlığı üzerinden vandallık yapan terör odaklarına hamilik, sırtını terör örgütüne yasladıklarını iftiharla söyleyenlerle siyasi yoldaşlık yapanlar bir de yavuz hırsız misali üste çıkmaya çalışmasınlar!

7- Bizim ilkemiz de, duruşumuz da bellidir: Demokratik ve barışçıl tepkilere sonuna kadar eyvallah, lakin şiddetin her türüne koşulsuz hayır! Şiddete arka çıkanlar bize had bildirme edepsizliğinde bulunmasınlar!

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da moraller yerinde: Hedef 5'te 5
Galatasaray'da moraller yerinde: Hedef 5'te 5
ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki!
ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki!
FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı
FETÖ'nün Çorum'daki yeni yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı
Öğretmenlerin ek ders ücreti artırıldı
Öğretmenlerin ek ders ücreti artırıldı
Müzik dünyasının acı kaybı o isim hayatını kaybetti
Müzik dünyasının acı kaybı o isim hayatını kaybetti
Sopalar dağıtılıyordu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıyla ilgili yeni açıklama
Sopalar dağıtılıyordu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıyla ilgili yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
Göksel Gümüşdağ İBB'de başkanvekili seçildi
Semih Yalçın'dan gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ve Nedim Şener'e çok sert sözler!
Semih Yalçın'dan gazeteciler Deniz Zeyrek, Şirin Payzın ve Nedim Şener'e çok sert sözler!
Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!
Kağıthane'de canlı yayında çöken binayla ilgili İstanbul Valiliği harekete geçti!
Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek
Ali Koç, Ersun Yanal ile görüşecek
Kılıçdaroğlu'na saldırı! BBP Lideri Mustafa Destici ateş püskürdü
Kılıçdaroğlu'na saldırı! BBP Lideri Mustafa Destici ateş püskürdü
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
23 Nisan'da bankalar açık mı banka çalışma saatleri
Kısmetse Olur'un damat adayı ekranlara geri dönüyor!
Kısmetse Olur'un damat adayı ekranlara geri dönüyor!
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası
Yorumlar 2 yorum