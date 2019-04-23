Demir eksikliğinin dikkat etmeniz gereken nedenleri ve belirtileri

Demir eksikliği pekçok kişide görülür. Ancak vücut, demir emilimini sağlıklı bir şekilde sağlayamadığında ortaya çok ciddi sağlık sorunları çıkabilir.

Demir eksikliği, hemoglobin oluşumunu engellemeyecek miktarda vücut demirinin eksik olmasıdır. Demir eksikliği anemisi ise demir eksikliği sonucu Hb miktarının azalmasıdır. Günümüzde sıklıkla yaşanan demir eksikliği gerekli miktarda demir içeren besinlerin tüketilmemesinden kaynaklı olduğunu vurgulayan uzmanlar, dengesiz diyetlerinde demir eksikliğine neden olabileceğinin altını çizdi.

Demir eksikliği erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Peki demir eksikliğinin nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Demir eksikliğinin nedenleri

- Yeterli miktarda tüketilmeyen et ve türleri,

- Düzensiz adet dönemleri,

- Gelişim çağında beslenme eksikliği,

- Vücuttaki hormonların dengesiz seviyeleri,

- Demir maddesinin emilimini sağlayan folik ve B kompleksi vitaminlerinin eksikliği,

- Kafein oranı yüksek olan besinlerin tüketilmesi

- Bazı ilaçların demir emilimini engellemesi

- Midedeki asit oranının fazla olması

Belirtileri nelerdir?

- Cilt renginin beyazlaşması

- Uykuda güçlük çekme

- Vücut hareketleri esnasında çabuk yorulma

- Güçsüz hareketler ve sürekli uyku hali

- Konsantre bozukluğu

- Ani başlayan baş ağrısı ve beyninin vücut hareketlerini kontrol edememesi

- Kulak çınlaması ve sürekli dudak kenarında aft çıkması

- Tırnak yapısının incelmesine bağlı kırılmaların artması

- Kas ve kemik ağrıları

- Sürekli hastalanma

- Saç dökülmesi