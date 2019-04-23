Uzmanlardan 'şok diyet' uyarısı! İç organları bitiriyor

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte diyet telaşının da başladığına dikkat çeken Uzman Melisa Karataş, “Şok diyetler yapmayın, sağlığınız oyuncak değil. Kısa sürede kilo vermek iç organlarınızı bitirir” dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melisa Karataş, uygulanan şok diyetlerin tartıda mutlu ederken, iç organlarının çalışma sistemini bozduğu uyarısında bulundu. Düşük kalorili yiyeceklerin veya verilen şok diyetlerin kilo vermeyi sağladığını, ancak kalıcı olabilmesi için alışkanları değiştirmek gerektiğini belirten Karataş, “Bir haftada 5-6 kg vermek büyük bir sağlık sorunudur” diye konuştu.

“Güne kahvaltı ile başlayın”

Karataş, diyet konusunda şu tavsiyelerde bulundu:

“Amerikan Diyetisyenler Derneği ve Harvard’da yapılan çalışma, kilo vermek ya da kilonun korunmasının yolunun kahvaltıdan geçtiğini gösterdi. Yine aynı çalışmaya göre, düzenli kahvaltı yapan kişilerin, öğlen ve akşam yemeklerinde daha küçük porsiyonlar tercih ederek daha sağlıklı bir hayat geçirdiklerini ortaya koydu”

“Besinleri yavaş çiğneyin”

“Zamanınız olmasa bile tabaktaki yemekleri hızlı yemekten vazgeçin. Ana öğünleriniz en az 15-20 dakika sürmelidir. Çünkü beynin ‘tokum’ sinyalini vermesi için yaklaşık bu kadar süreye ihtiyacı vardır. Eğer besinleri hızla çiğnerseniz kontrolünüzü kaybederek daha fazla yemek yeme riskiyle karşı karşıya kalırsınız”

“Tam tahıllı ekmek tüketin”

“Diyete başlayan her kişinin öncelikli olarak kalori kesintisi yaptığı, aynı zamanda sağlıklı beslendiğini düşünen çoğu kişinin hayatından sonsuza dek çıkardığı besin nedir diye sorsak herkesin ortak cevabı ekmek olacaktır. Fakat tam tahıllı ekmekle içerdiği posa sayesinde daha uzun süre tok kalarak, yanlış beslenmenin önüne geçebilirsiniz. Böylelikle daha sağlıklı tercihler yapabilirsiniz”

“Öğün atlamayın”

“Çoğu insan aç kalarak kilo vereceğini düşünür. Evet diyetin başında diyelim ki kilo verdiniz ya sonra? Uzun süre açlık sonrası metabolizma yavaşlar ve yağ deposunu arttırmaya başlar. Hatta yediğiniz en ufak yiyecek bile yağ olarak depolanır. Hem metabolizmanız yavaşladı hem de yağ deponuz arttı. Bu kötülüğü kendinize neden yapıyorsunuz?”

“Bol bol su için”

“Su içmek, sağlıklı kilo verme ve kilo korumanın yanı sıra tıkır tıkır işleyen bir bedene sahip olmak için de hayati önem taşır. Kalori değeri olmayan su, sizi gereksiz açlık krizlerinden korur, metabolizmanızı hızlandırır. Bunların yanı sıra daha sağlıklı ve genç bir cilde sahip olursunuz. Bu yüzden su için”

“Siz diyete değil, diyet size uysun”

“Diyette yasak yok, porsiyon ölçüsü vardır. Diyet denilince, insanların aklına birçok yasağın yer aldığı uzun bir liste gelmektedir. Kilo vermeniz için her şeyden yemeniz, önemli olanın ise ne kadar ve ne zaman yiyeceğiniz olması gerektiğidir. Evet, mantığınıza aykırı gelebilir ama her şeyden ölçülü bir şekilde yiyerek sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Yani bu işin sırrı dengelemek ve porsiyon ölçüsünü kontrol etmektir. Ne yediğiniz değil, ne kadar yediğiniz önemlidir. Sağlıklı besleniyorum, öğünleri atlamıyor, suyumu yeterli miktarda içiyorum yine de kilo problemi yaşadığınızı düşünüyorsanız bir diyetisyenin kapısını çalabilirsiniz.”