Sosyal medyadan Soylu'ya büyük destek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıda CHP'lilerin hedef haline getirdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek çığı gibi büyüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP liderine yönelik saldırıda provokasyon iddialarına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını söyledi. Bu olaydan siyasi rant çıkarman çirken olduğunu belirten Soylu, CHP'nin HDP temasına dikkat çekti, iki partinin birbirinden ayrışmanan politikaları olduğunu söyledi.

Süleyman Soylu, CHP'li vekillerin kendisine yönelik eleştirilerine ve istifa çağrılarına cevap verdi. CHP liderine yönelik saldırının tasvip edilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Soylu, olayla ilgili olarak 9 kişinin gözaltına alındığı ve gözaltına alınanların tamamının Akkuzulu köyü sakinlerinden olduğunu ifade etti.

CHP'li vekillerin söylediğinin aksine bilgi verilmemiş

Saldırının hemen sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili olarak emniyet güçlerine bilgi verildiğini açıklamıştı. Soylu, bu iddialara da cevap vererek ilgili birimlere herhangi bilgi ulaşmadığını kaydetti.

Organize bir provokasyon yok. Bundan siyasi rant çıkarmak tehlikeli ve yanlıştır.



Kılıçdaroğlu mitinginde Soylu'ya küfür yağdı

Soylu düzenlediği toplantıda CHP liderinin saldırı sonrası düzenlediği mitingi hatırlattı, alanda toplanan kalabalığın kendisine küfür ettiğini hatırlattı.

Saldırıyı siyasi ranta çevirmeyin uyarısı

İstifa çağrılarını da değerlendiren Soylu, bu konudaki taktir yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğunu söyledi. İşte Soylu'nun o açıklamaları:

"Bunu takdir edecek olan ne Kılıçdaroğlu’dur ne de avanesidir. Bunu takdir edecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Herkes PKK terörü karşısında tavrını almak, safını belli etmek zorundadır. İkircikli tutumlar, millet tarafından kayıt altına alınmaktadır. Seçim bitmiş ve yeni bir dönem başlamıştır. Terörle mücadelemiz sürecektir. Hiç kimse PKK’nın siyasi kolu HDP ile yaptığı ortaklığı ve PKK’ya alan açtığını unutturmaya çalışmasın. Herkes PKK karşısında safını belli etmelidir.”

Soylu'ya destek çığ gibi büyüyor

CHP'li vekillerin başlattığı linç kampanyası sonrası sosyal medyadan Soylu'ya destek mesajları yağdı. Sosyal medyada #soylubekadır hashtagı ile paylaşılan destek mesajlarında Soylu'nun terörle mücadelesinden örnekler verildi.

İşte paylaşılan mesajlardan bazıları;

- Daha fazla Eğer daha acısı soğumadan şehidinin acısını yaşayamadan ; yüreğinin yangını ile bir hata yapan şehidin dayısı tutuklanıyorsa bu şehidimize ve ailesine karşı yapılan çok büyük bir hatadır! Yazık çok yazıkkkkk!!!!

#SoyluBekadır

- Cumhuriyet tarihimiz boyunca gelmiş geçmiş en başarılı iç işleri bakanımız olan Sayın Süleyman SOYLU bey şimdiye dek zalimlerin karşısında dimdik ayakta durmuş hak ve hakikatleri daima gür sesiyle haykırmıştır bakanımızı kirli siyasi çıkarlarınıza alet etmeyin..

#SoyluBekadır

- Anadolu’nun yiğidi,adam gibi adam Süleyman Soylu

#SoyluBekadır

- Sen sağlam dur biz yanındayız bu kanları dokenler hesap vermeden bize ölüm yok....

#SoyluBekadır