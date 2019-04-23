Ahmet Davutoğlu'nun partisinde olacak deniliyordu açıklama geldi

Yeni parti kurması beklenen Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde olduğu yer alacağı iddia edilen isimlerden AK Partili Ömer Dinçer, "siyaset defterini kapattım" dedi.

AK Parti içinden çıkacak iki yeni parti oluşumuyla igili kulis haberler gelmeye devam ediyor. Abdullah Gül ve ekibinin 31 Mart seçim sonuçlarıyla birlikte frene bastığı konuşuluyor. Ancak ahmet Davutoğlu cephesinde çalışmalar hız kazandı.

Davutoğlu'nun dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama bu sürecin işareti olarak görüldü. Bir süredir Davutoğlu'nun yeni parti oluşumuyla ilgili kulis aktaran Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, eski bakan Ömer Dinçer'in Davutoğlu'nun ekibinde olduğunu yazmıştı. Öztürk, Dinçer'in kendisine yönelik dolaylı cevabını köşesine taşıdı.

Siyaset defterini kapattım

"(...)Yazının bir bölümünde, şu ifadelere de yer vermiştim, “İki parti dedik ya bunlardan birincisi, eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun başını çektiği eski bakanlardan Ömer Dinçer gibi isimlerin de içinde bulunduğu grup.”

Bu ifadelerime Ömer Dinçer Bey’den dolaylı bir cevap geldi. İkimizin de ortak dostu olan bir büyüğümüzü arayıp, şöyle demiş, “Ahmet Davutoğlu ile komşu olduğumuz için parti kurma çalışmalarında ismim birlikte anılıyor. Ama ben siyaset defterini kapattım.”

Dahası da var ama “beyan esastır” diyerek Sayın Dinçer’in gönderdiği mesajı “şimdilik” doğru kabul ediyorum."

Hasan Öztürk'ün yazısının tamamı