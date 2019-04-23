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Kağıthane'deki enkaz gün ağarınca ortaya çıktı

Kağıthane'deki enkaz gün ağarınca ortaya çıktı

Kağıthane’de 4 katlı binanın çökmesinin ardından çevredeki 21 bina risk nedeniyle boşaltılmış, boşaltılan bir binada kontrollü olarak yıkıldı. Kontrollü yıkılan binanın enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. 

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bir inşaat temelinde yapılan kazı sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 4 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çökmüştü. Çöken bina ile birlikte iki tane otomobil de bina enkazının altında kaldı. 

Yaşanan olayın ardından çevredeki birçok bina güvenlik amacıyla boşaltılmıştı. Çöken binanın çevresindeki yıkılma tehlikesi olan bir başka bina ise ekiplerin yaptığı çalışmalarla kontrollü bir şekilde gece boyunca yıkıldı.

Yıkımı yapılan binanın son zemin katının bir kısmı kaldığı ve yaklaşık 10 saatlik bir çalışmanın ardından ara verilmişti. Oluşan enkaz gün ağarınca ortaya çıkarken, polis ve zabıta ekiplerinin çevredeki güvenlik önlemleri sürüyor. Enkaza çıkan yol ve caddeler güvenlik şeridi ve bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 

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