Burak Yılmaz muhteşem golün sırrını anlattı

Sivasspor maçının son dakikalarında takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, muhteşem frikik golünün sırrını anlattı.

Demir Grup Sivasspor maçının 87. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan Burak Yılmaz, karşılaşmayı değerlendirdi.

Attığı gol için Atiba Hutchinson'ın "büyüleyici" tanımlamasını ve kaleci Tolgahan'ın tebrik etmesini değerlendiren Burak Yılmaz "Tolgahan'a ayrı teşekkür ediyorum. Sivasspor'un kalecisi ve kaptanı. Yenilince de tebrik etmesini de biliyor. Kesinlikle kazanmamız gerekiyordu. Ufak bir ışık varsa bu ışığın peşinden gidiyoruz. Sivasspor içeride kolay yenilmeyen bir takım. Ne olursa olsun galip gelip liderle aramızdaki puan farkını azaltmak istiyorduk. Bunu da başardık ve yolumuza devam ediyoruz" dedi.

''Tolgahan yakın köşeye atacağımı zannetti''

Golünü anlatması istenen Burak Yılmaz, "Hocamız frikiklere beni ve Adem'i yazıyordu. Yer biraz uzaktı. Adem'e 'Bana bırak' dedim. O da sağolsun, bıraktı. Tolgahan yakın köşeye atacağımı zannetti. Oraya iki kişiyi koydu. Uzak köşeyi göremiyordu. Açıkçası tuzağa düştü, kardeşim. Ama ona da teşekkür ediyorum. Kaybedince tebrik etmesini unutanlardanız. Bugünün hareketi Tolgahan'ın beni tebrik etmesi" ifadelerini kullandı.

''Gole çok konsantre olmuştum''

"Takım olarak yükselen bir grafiğimiz var" diyen golcü oyuncu "Takımda kimin ne yapacağını çok iyi biliyoruz. 'Ben atıyorum Beşiktaş kazanıyor' diye bir şey yok. Bazen ben atmıyorum, bazen onlar atıyor. Biz bir takımız. Goller bana nasip oluyor. Çok şükür iyi gidiyoruz." diye konuştu. Golün yükseklik kazanıp daha sonra alçaldığı yorumu üzerine ise Burak Yılmaz "Böyle şeyleri söylemek istemem. Ukalalık gibi oluyor. Gole çok konsantre olmuştum. Gol olacağına inanmıştım." açıklamalarını yaptı.