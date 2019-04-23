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Ekrem İmamoğlu talimatı verdi İBB'nin sitesinde dikkat çeken değişiklik

Ekrem İmamoğlu talimatı verdi İBB'nin sitesinde dikkat çeken değişiklik

17 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından İBB'nin sitesine, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" değişikliği dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerin üzerinden geçen 17 günlük sürecin ardından Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak İBB'deki başkanlık koltuğuna oturdu.

Atatürk'ün fotoğrafı ve ünlü sözü eklendi

İmamoğlu'nun göreve başlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sitesinde yapılan değişiklik dikkat çekti.

Daha önce İstanbul'dan görüntülerin yer aldığı alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözlerine yer verildi.

İşte sitenin son hali:

Sitenin önceki hali:

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