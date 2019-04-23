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Çanlar Ersun Yanal için çalıyor! Kaderi tek maça bağlı

Çanlar Ersun Yanal için çalıyor! Kaderi tek maça bağlı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra’da görüştüğü Ersun Hoca’ya, “Futbolu beğenmiyorum. Trabzon maçında gereğini yapın, yoksa sezon sonunda ben yapacağım” diyerek tecrübeli hocayla yolların ayrılabileceğini ima etti.

Geçen haziran ayında Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından büyük umutlarla girilen 2018-19 sezonu, F.Bahçe tarihine daha şimdiden kara bir leke olarak geçti. 

Sarı-lacivertliler, tarihinin en berbat formunu sergilerken, taraftarlar hedef tahtasına başkan Ali Koç ve teknik direktörErsun Yanal'ı koydu. 

"Yeter artık! Bu takımdan elinizi çekin''
Alanya'da 1-0 yenilen takımın kötü futbolu sonrası sosyal medyada isyan eden taraftarlar, "Yeter artık! Bu takımdan elinizi çekin… Ersun hoca ile bu iş olmuyor, istifa etmeli... Vasatlığa mahkum ettiniz koca F.Bahçe'yi…" yorumlarını yaptılar.

Samandıra'da kritik toplantı
Sabah'ta yer alan habere göre; Tarihi başarısızlığa rağmen her fırsatta gelecek sezon da yola Yanal ile devam edecekleri mesajlarını veren F.Bahçe yönetimi de Alanya'daki hezimet sonrası ikileme düştü. 14 lig maçında oyun olarak en ufak bir ilerleme kaydedilememesi umutları kırarken, gelen sert tepkiler nedeniyle yönetimin kararsızlık yaşadığı öğrenildi. 

"Taraftar gelecek sezon için umut görmek istiyor''
Dün Samandıra'da Ersun Yanal ve sportif direktör Comolli ile buluşan Başkan Ali Koç, "Taraftar gelecek sezon için umut görmek istiyor. Kalan 5 haftayı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz, insanlara umut aşılamalıyız" mesajını iletti. 

''Gereğini yapın, yoksa sezon sonunda ben yapacağım”
Sarı-Lacivertli kulübün patronu, Yanal’a sert uyarılarda bulunurken, “Takımı beğenmiyorum, futbolu beğenmiyorum. Alanya maçında formanın hakkını veren kaç oyuncu vardı hocam? Bir ya da iki kişi sadece. Trabzon maçında sahada bambaşka bir takım görmek istiyorum. Gereğini yapın, yoksa sezon sonunda ben yapacağım” dedi.

Yollar ayrılabilir
Takımın son 5 haftadaki performansına göre Yanal’la sezon sonu yollar ayrılabilir. 

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