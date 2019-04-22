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Sivas'ta Burak Yılmaz'a şok tepki

Sivas'ta Burak Yılmaz'a şok tepki

Sivas'ta Burak Yılmaz soyunma odasına giderken başına yabancı bir madde isabet etti ve yerde kaldı. Tecrübeli oyuncu tedavi sonrasında soyunma odasına götürüldü.

Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ilk yarısının son düdüğünün ardından iki takım da soyunma odasına yönelirken Burak Yılmaz'ın kafasına yabancı madde atıldı.

Burak Yılmaz, soyunma odasına giderken başına aldığı madde nedeniyle tünelin girişinde yerde kaldı.

Golcü oyuncu, bir süre buz tedavisi gördükten sonra soyunma odasına götürüldü. Burak Yılmaz'ın kafasında herhangi bir yarılma veya kanama olmadığı öğrenildi.

Beşiktaşlı yöneticiler soyunma odasına gitti

Beşiktaş yöneticileri Ahmet Kavalcı ile Ahmet Ürkmezgil, soyunma odasına giderken Burak Yılmaz'ın son durumunu öğrendiler.

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