Cani kadın sokak hayvanlarını kesip yerken yakalandı!

Sokak hayvanlarını ''Allah'ın emri'' diyerek kesip yiyen kadın, adeta kan dondurdu! İşte kan donduran haberin detayları...

Köpek, kedi ve kaplumbağa gibi hayvanları kesip yediği ortaya çıkan Fatma Ç. isimli kadın son olarak Tuzla'da bir sokak köpeğinin boğazına bıçak sapladı, çaresiz hayvanın çığlıklarına gelen vatandaşlar sapkın kişiyi polise ihbar etti. Orhanlı Polis Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma Ç., akıl sağlığı kontrolü için hastaneye yatırıldı.

İstanbul Tuzla'da iki yıldır sokak hayvanlarını kesip yiyen Fatma Ç. önceki gün de bir sokak köpeğini kendine kurban seçti. Fatma Ç. sokak köpeğinin boğazına bıçak sapladığı sırada, hayvanın acı çığlıklarını duyan vatandaşlar harekete geçti. Yakalanacağını anlayınca kaçan Fatma Ç., Orhanlı Polis Karakolu ekibi tarafından gözaltına alındı.

Kan kaybeden yaralı köpek ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde tedaviye alındı. Fatma Ç. ile birlikte vasisinin de gözaltına alındığı öğrenilirken, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıkarılan saldırgan, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

2016 Yılından beri yaşanan vahşet

Fatma Ç.'nin akıl sağlığı kontrollerinin yapılması kararıyla 21 günlüğüne hastaneye yatırılacağı bildirildi. Daha önce de kedi, köpek ve kaplumbağa gibi hayvanları katledip yiyen Fatma Ç., bir süredir Tuzla'da korku saçıyordu. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Fatma Ç.'yi sokaklarda elinde bıçakla ne yapacağı belli olmayan bir tehlike olarak niteledi. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) Başkanı Erman Paçalı da "Bu, 2016 yılından bu yana yaşanan kaçıncı olay bilmiyoruz ama onlarca vukuatı olduğunu biliyoruz. Sokakta, parkta, okulların bahçelerinde yakaladığı sokak hayvanlarını bıçağını çıkartıp doğramaya başlıyor. Yetkilileri defalarca uyardık" dedi.