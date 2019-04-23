Çocuklarda görülen dikkat eksikliğinin nedenleri nelerdir?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun asıl sebebi henüz bilinmese de, bozukluğun oluşumunda biyolojik (nörolojik) ve genetik faktörlerin rolü olduğuna işaret edilmektedir.

Psikolog Hazal Akoğlu, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun olası nedenlerini cevapla.tv'ye anlattı.

"Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu’nun nedenlerinin kesin olarak bilinmemesine rağmen, bilinen nedenler iki ana başlık altında toplanabilmektedir" diyen Akoğlu, iki başlığı şu şekilde açıkladı:

"Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna neden olduğu düşünülmekte olan birtakım çevresel etmenler de vardır; örneğin, doğum öncesi (annenin gebelikte sigara/alkol kullanımı, stres yaşantısı), doğum sırasında (erken doğum, doğumda komplikasyonlar) ve doğum sonrası (bazı hastalıklara maruz kalma). Anne ve babadan çocuğa aktarılan genler çocukta bu bozukluğu geliştirme konusunda bir yatkınlık oluşturur."

"Bu genetik yatkınlık bazı çevresel etmenlerle birleştiğinde kişinin beyninde davranış ve dikkat kontrolünden sorumlu olan bölgelerin gelişiminde aksaklık olur. Yani genetik ve çevresel etmenler bir araya geldiğinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir."