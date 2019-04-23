Nagehan Alçı'yı ti'ye alan Fatih Altaylı'dan bomba yazı İmamoğlu'na seçime girme diyecekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı uyarılarla gündeme gelen Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya, aynı yayın grubunda çalışan Fatih Altaylı'dan olay bir eleştiri geldi.

Habertürk yazarı Altaylı, "Sevgili Alçı "Seçime girme" diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi." diyerek Nagehan Alçı'yı ti'ye aldı.

Alçı, Ekrem İmamoğlu'nun önce derbiye gitmemesi gerektiğini yazmıştı. Ardından Maltepe'de gerçekleşen 'Yeni Bir Başlangıç' mitinginin İmamoğlu'na zarar vereceğini kaleme almıştı.

İmamoğlu yazılarını eleştirdi

Nagehan Alçı kardeşimiz İmamoğlu'na sürekli olarak "Onu yapma. Bunu yapma, oraya gitme, buraya gitme" demeyi görev edindi. diyerek Alçı'nın yorumlarını eleştiren Altaylı devamında şu ifadelere yer verdi;

Aslında Sevgili Alçı "Seçime girme" diyecekti ama bu sonucu tahmin etmediği için demedi. Şimdi onu telafi etmeye çalışıyor.