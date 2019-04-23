TBMM'nin ardından Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederken, ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilk tören TBMM’de düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Selçuk, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

Devlet erkanı törende

23 Nisan için ilk tören TBMM Atatürk anıtı’na Başkan Mustafa Şentop’un çelenk koymasıyla başladı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı ve milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.