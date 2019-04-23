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Ryan Babel'den transfer itirafı

Ryan Babel'den transfer itirafı

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Ryan Babel, tercihini Premier Lig'de kalmaktan yana kullanmak istiyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen ve kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, Ada'da oynamak istediğini söyledi.

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan Ryan Babel, "Ailem ve geleceğim için doğru kararı vermem gereken aşamadayım. Premier Lig'de oynamak hoşuma gidiyor. EURO 2020'de oynamak için gelecek sezon üst düzey futbol oynamalıyım" dedi.

''Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur''
Ryan Babel sözlerini "Premier Lig'de kalabilirsem harika olacağını düşünüyorum. Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur. Ancak şu anda bir ilgi yok" ifadeleriyle tamamladı.

Fulham formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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