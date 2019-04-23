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Ülkeden yüzerek kaçmaya çalıştı!

Demirören Haber Ajansı
Ülkeden yüzerek kaçmaya çalıştı!

İzmir'in Çeşme ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan Afganistan uyruklu kaçak göçmen, yelkenli tekne kaptanı tarafından kurtarılıp, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Çeşme'nin Fener Burnu açıklarında yol alan yelkenli teknenin kaptanı, denizde bitkin halde yüzen biri olduğunu fark etti. Kaptan, adı açıklanmayan erkeği tekneye aldı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğunu anlayınca da durumu Sahil Güvenlik'in 'Alo 158' ihbar hattına bildirdi. Bölgeye gelen Çeşme Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmeni alıp, Çeşme Limanı'na getirdi. 

Yüzerek Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalıştığı belirlenen kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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