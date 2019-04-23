Melih Gökçek lütfen dedi Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "Lütfen şehitlerin cenaze namazına gitme" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde düzenlenen yumruklu saldırının yankıları devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yanından uzaklaşan şehit eşinin videosunu paylaştı

Kılıçdaroğlu'nun daha önce de çok kez şehit cenazelerinden istenmediğini hatırlatan Gökçek, 2016'da şehit düşen polis memuru Nezife Özsoy'un eşi Cumhur Özsoy'un Kılıçdaroğlu'nun yanında durmayıp yerini değiştirdiği videoyu yayınladı.

Gökçek daha sonra Kılıçdaroğlu'na şehit cenazeleriyle ilgili çağrı yaptı.