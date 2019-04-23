HABER /  YEREL

Manisa'da vahşet! Atları öldürüp parçalara ayırdılar

Anadolu Ajansı
Manisa'da vahşet! Atları öldürüp parçalara ayırdılar

Manisa'nın Salihli İlçesinde 800 kg at eti ele geçirildi. 5 atı av tüfeğiyle öldürüp parçalara ayıran 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli İlçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Kayabaşı mevkiinde at kesildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonda bir kamyonet içinde parçalara ayrılmış yaklaşık 800 kilo at eti ele geçiren jandarma, S.Ö. (51),H.E. (25) ve H.D.’yi (27) gözaltına aldı.

Atları satmak üzere kesmişler

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, H.B.İ.'ye (47) ait 5 atı av tüfeğiyle vurduktan sonra olay yerinde kestikleri ve satmak üzere araca yükledikleri itirafında bulundukları öğrenildi. Etler, imha işlemi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Gökçek lütfen dedi Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı
Melih Gökçek lütfen dedi Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı
Galatasaray’da ilk yolcu belli oldu
Galatasaray’da ilk yolcu belli oldu
Ryan Babel kararını verdi
Ryan Babel kararını verdi
Nagehan Alçı'yı ti'ye alan Fatih Altaylı'dan bomba yazı İmamoğlu'na seçime girme diyecekti
Nagehan Alçı'yı ti'ye alan Fatih Altaylı'dan bomba yazı İmamoğlu'na seçime girme diyecekti
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a gözaltı
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a gözaltı
TBMM'nin ardından Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
TBMM'nin ardından Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
ÖNCEKİ HABERLER
Anne olma şansını artıran yöntem 'histeroskopi' nedir?
Anne olma şansını artıran yöntem 'histeroskopi' nedir?
Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm fragmanı
Bugün bankalar açık mı kapalı mı olur-23 Nisan 2019
Bugün bankalar açık mı kapalı mı olur-23 Nisan 2019
Ülkeden yüzerek kaçmaya çalıştı!
Ülkeden yüzerek kaçmaya çalıştı!
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
23 Nisan mesajları resimli 23 Nisan tebrik sözleri 2019
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Bugün PTT açık mı olur kapalı mı-23 Nisan 2018 PTT çalışma saati
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm fragmanı
Yorumlar