Manisa'da vahşet! Atları öldürüp parçalara ayırdılar

Manisa'nın Salihli İlçesinde 800 kg at eti ele geçirildi. 5 atı av tüfeğiyle öldürüp parçalara ayıran 3 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli İlçesine bağlı Karaağaç Mahallesi Kayabaşı mevkiinde at kesildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Operasyonda bir kamyonet içinde parçalara ayrılmış yaklaşık 800 kilo at eti ele geçiren jandarma, S.Ö. (51),H.E. (25) ve H.D.’yi (27) gözaltına aldı.

Atları satmak üzere kesmişler

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, H.B.İ.'ye (47) ait 5 atı av tüfeğiyle vurduktan sonra olay yerinde kestikleri ve satmak üzere araca yükledikleri itirafında bulundukları öğrenildi. Etler, imha işlemi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.