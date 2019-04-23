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Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

Anadolu Ajansı
Anadolu Efes, İspanya deplasmanında

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında İspanya'da Barcelona Lassa'yla karşılaşacak. Anadolu Efes, 1-1 olan seride rakibini yenerek, avantajı tekrar eline geçirmeyi hedefliyor.

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla karşılaşacak.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin üçüncü maçı, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

İstanbul'da oynanan serinin ilk maçını Anadolu Efes, 75-68 kazandı. Yine İstanbul'da oynanan ikinci maçı 74-72 kazanarak seride durumu 1-1'e getiren Barcelona Lassa, 3 galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği seride saha ve seyirci avantajını ele geçirdi.

Rakibini yenerek avantajı tekrar eline geçirmek isteyen Anadolu Efes, İspanya'daki iki maçı da kazanması durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Serinin dördüncü maçı da yine İspanya'da 26 Nisan Cuma günü oynanacak.

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