CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı için Meclis'e önerge

CHP, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili araştırma önergesi verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Çubuk'taki cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıyı Meclis gündemine taşıdı.
Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı imzasıyla konunun araştırılması için komisyon kurulması istendi.
Meclis Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yönelik taşlı, sopalı, bıçakıl bir linç giriyimi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.