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Beşiktaş, UEFA gelirinde zirvede

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaş, UEFA gelirinde zirvede

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan Beşiktaş Kulübü, toplam 158 milyon Euro gelir elde ederek 5 büyük lig dışındaki takımlar arasında en çok kazanç sağlayan ekip oldu.

2017-2018 sezonunda kazandığı 158 milyon Euro'yla zirvede yer alan Siyah-beyazlıları 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti. 

KPMG Football Benchmark ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılda (bu sezon hariç) 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirlerini inceledi. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax yoluna devam ederken, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 5 büyük lig dışında Son 16'ya yükselen takımların gelirleri incelendi. Bu 3 sezonda Basel, Gent, PSV, Benfica (2 kez), Zenit, Porto (2 kez), Shakhtar ve Beşiktaş, Son 16'ya yükselmeyi başardı. Bu takımlar arasından sadece Benfica, 2015-2016 sezonunda çeyrek finale adını yazdırmıştı. Bu kulüpler arasında en çok gelir elde eden kulüp ise Beşiktaş oldu.

Beşiktaş gibi kazanan başka takım yok
Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçirerek Son 16'ya kalan siyah-beyazlılar, toplam 158 milyon Euro gelir etti ve 5 büyük lig dışındaki takımlar arasında en çok kazanç sağlayan ekip oldu. Siyah-beyazlıları 2016-2017 sezonunda 128 milyon Euro alan Benfica takip etti. Benfica, 2015-2016 sezonunda da 126 milyon Euro kazanç sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon Son 16'da yer alan Porto ise 106 milyon Euro kazandı. 

Son üç sezonda Son 16'ya kalan 5 büyük lig dışındaki takımların gelirleri şöyle:

TAKIM / SEZON / GELİR (Euro)

Beşiktaş: 2017-2018 - 158 milyon

Benfica: 2016-2017 - 128 milyon

Benfica: 2015-2016 - 126 milyon

Porto: 2017-2018 - 106 milyon

Porto: 2016-2017 - 99 milyon

PSV Eindhoven: 2015-2016 - 95 milyon

Basel: 2017-2018 - 72 milyon

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