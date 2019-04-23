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Alın germe teknikleri nelerdir? Kaş düşüklüğüne çözüm

Alın germe teknikleri nelerdir? Kaş düşüklüğüne çözüm

Yorgun, öfkeli, uykusuz ve cansız bir yüz ifadesi oluşturan kaş düşüklüğünün günümüzde orta yaşlarda olan hemen herkesin şikayetçi olduğu estetik sorunlardan biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Karaca Başaran, tüyolarda bulundu.

Alın kırışıklıklarının da bir çok kişinin derdi olduğunu ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, bu durumların çözümü olduğunu belirtti.

Dr. Karaca Başaran, doğal yaşlanma prosesi sırasında güneşe maruziyet, çevresel faktörler, yer çekimi, konsantre olmak ve gözlerini kısarak bakmak gibi tekrarlayan hareketler alın yüzeyinde çizgilerin oluşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Alın germe seçenekleri
Başaran, “Birçok hasta bu çizgilerin genel estetik görünümleri üzerindeki negatif etkiden rahatsızdır ve bu rahatsızlıklarını gidermek için alın germe cerrahisini tercih eder. Modern cerrahideki ilerlemeler sayesinde günümüzde hastalara; çok küçük kesilerin kullanıldığı ve bu kesilerin de saç hattı nedeniyle hiç görülmediği alın germe seçenekleri sunabilmektedir” diye konuştu.

Alın germe teknikleri nelerdir?
Alında derin, yatay kırışıklıklar, kaşlardaki düşüklük nedeniyle öfkeli veya yorgun görünüm, kaşlar arasında ve burnun üst kısmında çizgilenme olanların alın germe için iyi aday olduğunu anlatan Doç. Dr. Karaca Başaran, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Koronal Kesi Tekniği: Yaygın kullanılan bu alın germe tekniğinde sıklıkla saçlar tarafından örtülen bir kesi kullanılır. Kesi kulakların üstünden başlar ve kafatası derisinin üzerinden devam eder. Bazı hastalarda saç hattında yükselmeden kaçınmak için insizyon saç hattının önünden geçer.

Endoskopik Alın Germe: Bu sınırlı kesi tekniğinde cerrahi görüntü amacıyla bir endoskop (ucunda ışığı olan ince bir tüp, bir video kameraya bağlıdır) kullanılır. Uzun bir kesi yerine kafatası derisindeki birkaç tane kesiden bu endoskop yerleştirilir, böylece iyileşme dokusu en aza indirilir ve iyileşme periyodu kısalır.

Diğer Sınırlı kesi Teknikleri: Bazı sınırlı kesili alın germe teknikleri bir endoskop kullanmadan yapılabilmektedir. Düşük kaşları germek için şakak bölgesinde küçük kesiler yapılabilir, kaş çatmaya bağlı çizgileri düzeltmek için ise üst göz kapağı kesileri tercih edilebilir.” 

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