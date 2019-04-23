SON DAKİKA
310 kişinin hayatını kaybettiği Sri Lanka'daki terör saldırısını üstlenen terör örgütü belli oldu Haberin devamı. 310 kişinin hayatını kaybettiği Sri Lanka'daki terör saldırısını üstlenen terör örgütü belli oldu Haberin devamı.
HABER /  SPOR

Liverpool'un efsanesi teknik direktör oldu

Liverpool'un efsanesi teknik direktör oldu

Eski İngiliz futbolcu Robbie Fowler, Avustralya kulübü Brisbane Roar'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

Liverpool'un unutulmaz golcüsü Robbie Fowler, Avustralya Ligi takımlarından Brisbane Roar'ın teknik direktörü oldu.

Liverpool formasıyla 1990'lı yıllarda attığı gollerle hafızalara kazınan eski İngiliz milli futbolcu Fowler, teknik direktörlük kariyerinin ilk önemli anlaşmasına imza attı.

Brisbane Roar Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki Fowler ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Fowler, aktif kariyerine son vermeden önce 2011-2012 sezonunda oynadığı Tayland'ın  Muangthong United takımında futbolcu-teknik direktör olarak görev yapmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın koltuğu devrettiği çocuktan kabine revizyonu sorusuna yanıt
Erdoğan'ın koltuğu devrettiği çocuktan kabine revizyonu sorusuna yanıt
Doğu Perinçek'ten olay 23 Nisan çıkış Atatürk peygamber değil, Yapması yanlış
Doğu Perinçek'ten olay 23 Nisan çıkış Atatürk peygamber değil, Yapması yanlış
Fuhuş için gittiği evde başına gelenler şok etti
Fuhuş için gittiği evde başına gelenler şok etti
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı
CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı için Meclis'e önerge
CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı için Meclis'e önerge
Fenerbahçe kan kaybediyor! 460 milyon TL değer kaybı yaşadı
Fenerbahçe kan kaybediyor! 460 milyon TL değer kaybı yaşadı
ÖNCEKİ HABERLER
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
Ümraniye'de merdiven çöktü
Ümraniye'de merdiven çöktü
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Alın germe teknikleri nelerdir? Kaş düşüklüğüne çözüm
Alın germe teknikleri nelerdir? Kaş düşüklüğüne çözüm
Tren üst geçidine çarpan TIR yan yattı
Tren üst geçidine çarpan TIR yan yattı
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
3600 ek gösterge çıkma tarihi maaşa ne zaman yansır?
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
Yorumlar