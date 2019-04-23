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310 kişinin hayatını kaybettiği Sri Lanka'daki terör saldırısını üstlenen terör örgütü belli oldu Haberin devamı. 310 kişinin hayatını kaybettiği Sri Lanka'daki terör saldırısını üstlenen terör örgütü belli oldu Haberin devamı.
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Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ üstlendi

Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ üstlendi

310 kişinin hayatını kaybettiği Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ terör örgütü üstlendi.

Sri Lanka'da 45'i çocuk 310 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi. 

Ne olmuştu?

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 4 otelde teröristler tarafından eş zamanlı bombalı saldırı düzenlenmiş, 310 kişi hayatını kaybetmişti.

2 Türk hayatını kaybetmişti 

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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