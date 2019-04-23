Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ üstlendi

Sri Lanka'da 45'i çocuk 310 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumluluğunu DAEŞ üstlendi.

Ne olmuştu?

Sri Lanka’nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 4 otelde teröristler tarafından eş zamanlı bombalı saldırı düzenlenmiş, 310 kişi hayatını kaybetmişti.