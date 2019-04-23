YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti

İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK, KHK'lıların oy kullanabileceğine karar verdi.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşmedi. AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi.

5 saat süren müzakerelerde AK Parti ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşlerini paylaşırken CHP de iddialara ilişkin yanıt verdi. YSK'nın itirazları görüştüğü oturum devam ediyor.

AK Parti'nin itirazı reddedildi

Toplantıdan ara kararlar çıktı. Kurul, AK Parti'nin KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına yönelik itirazını reddetti.

Kısıtlı seçmen iddiası

Ayrıca, AK Parti'nin kısıtlı seçmen iddiasıyla ilgili 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

Memur olmayan başkan ve üyeler araştırılacak

YSK, 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı.

Oy farkı 13 bin 729

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti.