HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti

YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti

İstanbul seçimleriyle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK, KHK'lıların oy kullanabileceğine karar verdi.

2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen İstanbul'da seçim sonuçları kesinleşmedi. AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerinin iptal edilerek yenilenmesine yönelik başvurusu dün YSK gündemine geldi. 

5 saat süren müzakerelerde AK Parti ve MHP temsilcileri itiraz taleplerine ilişkin görüşlerini paylaşırken CHP de iddialara ilişkin yanıt verdi. YSK'nın itirazları görüştüğü oturum devam ediyor.

AK Parti'nin itirazı reddedildi
Toplantıdan ara kararlar çıktı. Kurul, AK Parti'nin KHK ile ihraç edilenlerin oy kullanamayacağına yönelik itirazını reddetti.

Kısıtlı seçmen iddiası
Ayrıca, AK Parti'nin kısıtlı seçmen iddiasıyla ilgili 41 bin 132 seçmenin araştırılmasına karar verdi.

Memur olmayan başkan ve üyeler araştırılacak
YSK, 41 bin 132 kişi ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını kararlaştırdı.

Oy farkı 13 bin 729
İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanaklarına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765; Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 036 oy almıştı. Aradaki fark 13 bin 729 olarak gerçekleşmişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Can Yaman'dan dövüş videosu... Sosyal medyayı salladı!
Can Yaman'dan dövüş videosu... Sosyal medyayı salladı!
Fikret Orman yeni hoca için tarih verdi
Fikret Orman yeni hoca için tarih verdi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu
Rum Subay seri kadın katili çıktı!
Rum Subay seri kadın katili çıktı!
Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ üstlendi
Sri Lanka'daki terör saldırısını DAEŞ üstlendi
ÖNCEKİ HABERLER
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?
Elif Ece Uzun kaç yaşında evli çıkan sevgilisi kimdir?
Lafla peynir gemisi yürümüyor!
Lafla peynir gemisi yürümüyor!
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
24 Nisan tatil mi perşembe günü okul var mı 2019
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
AÖF sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonucu sorgulama
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç itirafı: Ondan başkası girmezdi
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç itirafı: Ondan başkası girmezdi
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
23 Nisan şarkıları-en çok paylaşılan 23 Nisan şarkı sözleri
Yorumlar 5 yorum