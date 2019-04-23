Acun Ilıcalı'dan Ali Koç itirafı: Ondan başkası girmezdi

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kötü gidişatını değerlendirirken ''Ali Koç da hata yapabilir. Ondan başkası da bu borcun altına girmezdi." açıklamasını yaptı.

Koyu bir Fenerbahçeli olan ve 'Fener Ol' kampanyasında sarı-lacivertli takıma destek vereceğini belirten Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de Beyaz Futbol programına telefonla bağlanarak Fenerbahçe'nin son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''Ondan başkası da bu borcun altına girmezdi''

Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin durumuna negatif bakmıyorum. Başkan geldi transfer yapamıyor. Giuliano ile Josef de Souza satıldı. Bu durum teknik bir karar değildi. Takımın paraya ihtiyacı var. Ali Koç da hata yapabilir. Ondan başkası da bu borcun altına girmezdi." açıklamasını yaptı.

''Kadro iki hocayı yedi''

Ilıcalı sözlerini, "Nefes alamayan bir kulüp var ortada. UEFA'dan ceza gelmesi de gündemde. Bu kadar zor durumda olan kulüpte ne yapabilirsiniz? Ersun Yanal 17. sıradaki takıma geldi. Kadro iki hocayı yedi. 17. takıma gelen bir adam ne yapabilir? Yanal kendi oyuncuları ve kadrosuyla başarılı olmuş bir teknik direktör." şeklinde konuştu.