HABER /  GÜNCEL

Çukurca'da PKK'lılardan taciz ateşi! Yaralılar var

Çukurca'da PKK'lılardan taciz ateşi! Yaralılar var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 2 asker yaralandı.

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü bölgesindeki Bayrak Tepe üs bölgesine, öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 2 asker yaralandı.

Güvenlik güçleri de teröristlere anında karşılık verdi. Teröristler kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri ve kobra helikopterler sevk edildi.

Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
NTV'de 'akademik hayalin nedir' sorusuna öğrenciden olay cevap
NTV'de 'akademik hayalin nedir' sorusuna öğrenciden olay cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te HDP'ye olay protesto Oturumu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te HDP'ye olay protesto Oturumu terk etti
YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti
YSK AK Parti'nin 'KHK'lılar oy kullanamaz' itirazını reddetti
Can Yaman'dan dövüş videosu... Sosyal medyayı salladı!
Can Yaman'dan dövüş videosu... Sosyal medyayı salladı!
Fikret Orman yeni hoca için tarih verdi
Fikret Orman yeni hoca için tarih verdi
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
ÖNCEKİ HABERLER
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
24 Nisan'da okullar var mı 23 Nisan sonraki gün tatil mi?
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu
Kemal Kılıçdaroğlu kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu
23 Nisan Atatürk sözleri resimli 23 Nisan kutlama sözleri
23 Nisan Atatürk sözleri resimli 23 Nisan kutlama sözleri
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
24 Nisan liselere tatil mi MEB 23 Nisan tatil açıklaması-yeni 2019
Rum Subay seri kadın katili çıktı!
Rum Subay seri kadın katili çıktı!
Babalar günü ne zaman hangi güne denk geliyor 2019
Babalar günü ne zaman hangi güne denk geliyor 2019
Lafla peynir gemisi yürümüyor!
Lafla peynir gemisi yürümüyor!
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Meclis ne zaman açılıyor 2019 genel af Meclis'te konuşulacak mı?
Yorumlar 1 yorum