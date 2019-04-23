Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şehit cenazesi yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim' derim. " sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yapılan yumruklu saldırı, TBMM'deki 23 Nisan oturumuna damga vurdu.

Genel Kurul'u takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili "Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; 'Gidişim orayı rahatsız eder mi." dedi.

Erdoğan'ın bu çıkışına CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan jet yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın sözlerinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, giderken herkesle görüşüldüğünü söyledi.

Aileyle görüşüldü

Kılıçdaroğlu, "Aileyle, muhtarla görüşüldü. Kiminle görüşülecek, herkesle görüşüldü." dedi.

Erdoğan'ın telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunup bulunmadığı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Etmeyebilir. Herhangi bir beklentim yok." karşılığını verdi.