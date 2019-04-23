Kovulduğu iddia edilen Buket Aydın için Kanal D'den açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim iddiasına kahkaha atarak yanıt verdikten sonra şimşekleri üzerine çeken spiker Buket Aydın'ın Kanal D'den kovulduğu iddia edilmişti. Kanal D'den yapılan açıklamada "Buket Aydın görevine devam etmektedir" denildi.

Yaklaşık bir yıl önce Kanal D'de Ana Haber bültenini sunan Buket Aydın'ın bu görevden alındığı iddia edilmişti. Hatta Buket Aydın'ın yerine Ahmet Hakan'ın görevi devralacağı konuşuluyordu ancak Kanal D'den açıklama geldi.

İşte Kanal D'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün bazı internet sitelerinde Kanal D Haber Başkanı ve sunucusu Buket Aydın'ın görevinden alındığına dair iddialar yer almıştır. Bu iddialar gerçek dışıdır. Buket Aydın görevine devam etmektedir. (Bu haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç uygulanacaktır.) Kamuoyuna duyurulur."

Gülerek yanıt vermesi tepki çekmişti

Hatırlanacağı gibi Buket Aydın, yerel seçimlerden önce programına konuk ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına gülerek yanıt vermiş, bu tavrı tepki çekmişti.

Daha önce hangi kanallarda çalıştı

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sn. Baykal, Kanal D Haber Merkezi’ne başlamadan önce, Kanal Türk, TRT Türk ve NTV Haber Merkezlerinde Sunucu olarak görev yapmıştır.

Buket Aydın kimdir?

1 Ocak 1985, Bursa doğumlu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu. Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı.

2018 yılında Kanal D'ye transfer oldu

Kanal Türk'ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV'ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı. NTV'de hafta içi 23.00'da başlayan Gece Bülteni Kuşağını ve 20:00'da başlayan Ana Haber Bültenini sunan Aydın 2018 yılı Mayıs ayında Kanal D'ye geçiş yaparak burada Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.

Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. Haber spikerliği dalında pek çok ödülü bulunan Buket Aydın 2013 yılında evlenmiştir.



