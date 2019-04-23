Beşiktaş'ta Kastriot Dermaku sesleri

Beşiktaş’ta sezon sonu yapılması planlanan stoper transferi için aranan kan, İtalya Serie B’de bulundu.

Vida ile yola devam edip etmeyeceği belli olmayan ama Isimat Mirin ve takımdan ayrılacak Roco’nun yerine stoper arayışında olduğu iddia edilen Kartal için sürpriz bir iddia geldi.

Bir süredir görüşmeler sürüyor

Siyah-Beyazlıların İtalya Serie B takımlarından Cosenza’da forma giyen Kastriot Dermaku’yu istediği ileri sürüldü. Bologna’nın da gündeminde olan Arnavut stoper için Beşiktaş’ın bir süredir görüşmeler sürdürdüğü kaydedildi. Cosenza formasıyla bu 31 maça çıkan Kastriot Dermaku, takımına 2 asistlik bir katkı sağlamıştı.