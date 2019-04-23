İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bu kişilere kira ve taşınma yardımı yapılacak

Önceki gün Kağıthane'de çöken bina hakkında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün tatil ama yarın sabah 126 haneye hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak." dedi.

Afet ve Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürülen Yahya Kemal Spor Kompleksi'nde basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Valisi Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasına, dün yıkılan bina ile devam etti.

Dün Yahya Kemal Mahallesi Akıcı Sokak'taki binanın yıkıldığını, daha sonra başka bir binayı kontrollü olarak yıktıklarını anımsatan Yerlikaya, 24 daireyi güvenlik gerekçesiyle boşalttıklarını, spor salonunu acil olarak Afet Koordinasyon Merkezi'ne dönüştürdüklerini belirterek, "Aileler ve komşularla bir araya geldik. Onların üzüntülerini paylaştık. Koordinasyon merkezimiz görevinin başında. Sayın Cumhurbaşkanımız her an burayla ilgili bizleri arayıp talimatlandırıyor. Onun talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile dün defalarca görüştük." diye konuştu.

Depremsellik risk analizleri yapılıyor

Önce teknik bir durum tespiti yaptıklarını, 24 evin bastığı toprağın zemin etütlerini yaptırdıklarını anlatan Yerlikaya, bu zeminin üzerinde bulunan binaların depremsellik risk analizlerini süratle yapmaya başladıklarını ve bunlar tamamlandıktan sonra nasıl bir yol izleyeceklerini paylaşacaklarını aktardı.

Vali Yerlikaya, bir gazetecinin evlerinde ziynet eşyası kalanlar ve kiracı olanların durumuyla ilgili sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bugün tatil ama yarın sabah 126 haneye hane başı olmak üzere ilk yardımı yapacağız. Evlerin zeminin etüt değerlendirmesi ortaya çıktıktan sonra, eve girilemeyecek sonucu ortaya çıkarsa bu kişilere yeni ev tuttukları zaman kira yardımı, taşınma yardımı yapılacak."

"Sevincimiz bir tane yaralımız olmaması"

"Devletimiz, hükümetimiz, belediyemiz hep beraber buradaki acıyı gidermek için el birliği yapıyoruz. Sevincimiz bir tane yaralımızın olmaması. Üzüntümüz, keşke böyle bir olay olmasaydı. Bütün hane halkının telefon numaralarını aldık, aramızda bir WhatsApp grubu kurduk, irtibatlaşıyoruz. Sağlıklı bir şekilde ama hızlı, 126 hane sahibinin hoşnut olacağı bir süreci burada başaracağız."

"Kentsel dönüşümle bir projelendirme yapacağız"

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla görevlendirildiklerini ve dün itibariyle sahaya intikal ettiklerini söyledi.

Bakanlığın ilgili genel müdürlükleriyle TOKİ'nin teknik elemanlarıyla sahada ön incelemelerini tamamladıklarını anlatan Bulut, "Toplam 24 binadan vatandaşlarımızı çıkardık. Binalarımızdan biri kendiliğinden yıkıldı, diğeri bizim kontrolümüz altında yıkıldı. Şükür herhangi bir can kaybımız yok. Özel bir firma tarafından yapımı devam eden bir kentsel dönüşüm projesi var. Bir bloğu bitirilmiş, diğer bloğun kazı çalışmaları tamamlanmış." ifadelerini kullandı.

"İnşaat faaliyetlerimiz başlayacak"

Kazı çalışmalarında bir blokta kazıklı istinat yapılırken, diğer blokta ankrajlı sistem uygulandığını ifade eden Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerinde yaptığımız incelemede ankrajların zeminde sağlam olduğunu, beton bölgesinde sıyrıldığını görüyoruz. Jeolojik araştırmalarımızla birlikte zemini emniyete alacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu maksatla sondaj çalışmasına hemen başladık. 8 metreye kadar sondajı yaptık. Bunu 40 metreye kadar tamamlayarak burada zemini güvenli şekilde, inşa edilebilir şekilde projelendirme ve inşaat faaliyetlerimiz başlayacak."

"Yarım kalan kentsel dönüşümle projelendirme yapacağız"

"Bununla birlikte buradaki yapı stoğuna baktığımızda genel olarak kentsel dönüşüme tabi tutulması gereken bir yapı stoğu söz konusu. Burada bir kentsel dönüşüm söz konusu. Sadece bu alan değil, belki Kağıthane'nin diğer alanlarında da projelere başlayacağız. Bu alanla ilgili kısa vadede boşaltılan 24 bina ile birlikte mevcutta yarım kalan kentsel dönüşümle bir projelendirme yapacağız."