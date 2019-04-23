Elon Musk 1 milyon sürücüsüz taksi için harekete geçti

SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından Elon Musk, ülkesinde gelecek yıldan itibaren bir milyon robot taksinin yollara çıkabileceğini belirtti.

Uber ya da Airbnb modelinde hizmet verecek taksilerin 2020'de trafiğe çıkacağını tahmin ediyorum." diyen Musk, yatırımcılara düzenleyici kurumdan belli bölgelerde hizmet verecek robot taksiler için onay beklediklerini söyledi.

Direksiyonsuz ve pedalsız bir araç üreteceklerinden bahseden Musk, açıklamasında sürücüsüz araçlar için yeni bir çip geliştirdiklerini de belirterek "Bu çip, sürücüsüz arabalarda bir dönüm noktası olacak" diye konuştu.

Önünde bazı engeller var

Ancak sürücülü arabalar kadar gelişmiş ve güvenli olmadığı öne sürülen sürücüsüz otomobillerin trafiğe çıkabilmesi için bazı hukuki ve teknik engelleri aşması gerekiyor.

Tesla'nın araçlarındaki eksiklik Tesla'nın araçları, henüz "sürücüsüz araç" kategorisinde değil. Bu kategorinin dördüncü seviyesindeki araçlar için arabalarda bir sürücü bulunması gerekiyor. Beşinci seviyede ise sürücü şartı aranmıyor.

Geçtiğimiz yıl henüz dördüncü ve beşinci seviye için onay alamayan Tesla araçları hakkında konuşan Musk, sürücüsüz araçların 2018'de hizmet vermeye başlayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Elon Musk açıklamasında daha önce bazı tarihleri tutturamadığını kabul etti, "Bunun farkındayım ama bu kez olacak" dedi.