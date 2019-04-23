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Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Çubuk Kaymakamlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine katılacağı yönünde bir bilginin kendilerine verilmediğini açıkladı.

CHP ile AK Parti arasındaki "yumruk" polemiği sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretle ilgili olarak ilgili birimlere bilgi verildiğini bir kez daha yinelerken bu kez açıklama Çubuk Kaymakamlığı'ndan geldi. Kaymakamlık, ziyaretle ilgili kendilerine bilgi verilmediğini duyurdu.

Çubuk Kaymakamlığı'nın Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara-Çubuk'ta şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni sırasında uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine geleceğinin önceden bildirilmediği, nda spontane olarak karşılandığı belirtildi. 

Çubuk Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

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