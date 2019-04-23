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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomatik temasları

Anadolu Ajansı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomatik temasları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza ile görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Milanesi ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Büyükelçi Pakeer Mohideen Amza aracılığıyla #SriLanka hükümetine ve halkına geçen Pazar günü meydana gelen hain terör saldırılarından dolayı bir kez daha taziyelerimizi sunduk" ifadesini kullandı.

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