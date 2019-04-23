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Hulusi Akar'dan son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Hulusi Akar'dan son dakika Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin son dakika açıklamalar geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'nın Çubuk ilçesinde, şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrası bir açıklama yaptı.

Akar, ''Oradaki amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun uzunca bir süredir kaldığı evden bir an önce, sağ salim ayrılmasını sağlamak, halkı dağıtmaktı." dedi.

''Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz?''
''Bizim şiddeti tasvip etmemiz, şiddeti hoş görmemiz asla söz konusu değil." diyen Akar, şu ifadeleri kullandı; 

"Ne amacımız olabilir? Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na vurulmasını tasvip mi ediyoruz? Bunu mesaj mı kabul ediyoruz, böyle bir şey olabilir mi?"

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