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Hisarcıklıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Hisarcıklıoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i kabul etti.

Hisarcıklıoğlu, Palandöken ve beraberindeki heyet, Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Heyet, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

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