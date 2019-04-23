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Terim şampiyonluk rotasını çizdi

Terim şampiyonluk rotasını çizdi

Kayserispor maçında kazanılan 3 puanın önemine vurgu yapan teknik direktör Fatih Terim'in oyuncularının konsantrasyonundan da son derece mutlu olduğu öğrenildi. 

Her fırsatta şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarına vurgu yapan Terim, kritik viraj için hedefi 5'te 5 olarak belirledi. Oyuncularıyla yaptığı konuşmada iplerin artık tamamen kendi ellerinde olduğuna vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı her maçın ayrı ayrı düşünülerek buna göre konsantre olunmasını istiyor.

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızılılarda cezasını tamamlayan Luyindama ve Onyekuru kadroya dönüyor. Tüm oyunculara ihtiyacı olduğuna vurgu yapan teknik direktör Fatih Terim bu süreçte herkesin maksimumunu vermesini istiyor.

Her iki kupayı da müzesine götürmek niyetinde olan Galatasaray'da Terim'in kupa mücadelesinde as oyuncularını sahaya sürmesi bekleniyor. Yarı finale kadar az süre alan oyunculara şans veren deneyimli teknik adamın bu kez Muslera, Mariano, Nagatomo, Onyekuru, Belhanda, Fernando, Marcao ve Luyindama gibi isimler ile maça başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Mbaye Diagne Galatasaray formasıyla 8. golünü kaydetti. Ligin ilk devresinde Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Senegalli yıldız, Kayserispor ağlarını 1'i penaltıdan olmak üzere 2 kez sarsarak bu sezon 28 gole ulaştı. Diagne kalan 5 haftada 1 gol daha atarsa, geçen sezon 29 gol atan Gomis'i yakalayarak Spor Toto Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekoruna ortak olacak.

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