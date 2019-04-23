Galatasaray'dan Şehit ve Gazi çocuklarına büyük jest

Şehit ve gazi çocuklarının ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Mustafa Cengiz, şöyle konuştu:

"Sohbet ettik ama tabii buruk bir sohbet. Dünyada çocuklar için bayram kutlayan tek ülkeyiz. Bunu bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk ve onun Cumhuriyet değerleri. Keza bugün Şehit Harp ve Malulü Derneği'nin 1915 yılında Conk bayırından sonra kurulduğunu öğrendim, duygulandım. 114 yıllık bir dernek. Türk milleti her zaman Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve tüm şehitlerine sahip çıkan bir millet. Burada şehit ve gazi çocukları var. Onlar Türk toplumunun şefkatine bırakılmış çocuklar ve onları şefkat içinde büyütmek gerektiğine inanıyorum. Çocuğu sevgi büyütür, ilgi büyütür. Tabii duygulandım; bu vatan için, bizlerin huzuru ve güveni için canlarını veren şehitlerimize en azından bir teşekkür borçluyuz. Elimizden gelen desteği de vermeliyiz diye düşünüyorum."