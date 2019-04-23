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Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza

İhlas Haber Ajansı
Üsküdar’daki trafik magandalarına 18 bin lira ceza

İSTANBUL Üsküdar’da drift yaparak trafikte tehlike saçan magandalar polis tarafından yakalandı. İki trafik magandasına toplamda 18 bin lira para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde iki sürücü, Üsküdar’da drift yaparak trafikte tehlikeye sebep olmuş ve o anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmışlardı.

Olayın basına yansımasından sonra polisler o iki magandanın peşine düştü.

İsimlerinin C.U. ve O.K. olduğu öğrenilen iki trafik magandası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

İki magandaya, ‘herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (drift) veya kendi etrafında döndürülmesi’ maddesine istinaden 5 bin 10'ar TL; 'sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan’ dolayı 4 bin 36’şar TL olmak üzere toplamda 18 bin TL para cezası uygulandı.

Ayrıca iki şahıs, "Kara, deniz hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Doğancılar Şehit Mustafa Tuncer Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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