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Binali Yıldırım: YSK süreci tamamlanmış değil

Binali Yıldırım: YSK süreci tamamlanmış değil

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. YSK'nın KHK'lıların oy verebileceği yönündeki kararı değerlendiren Yıldırım, sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazları görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili olarak, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil." dedi.

Yıldırım, TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin, İstanbul'daki seçimle ilgili olağanüstü itirazlarını görüşen YSK'nin, "KHK'lilerin oy kullanabileceği"ne yönelik kararıyla ilgili sorusuna, "YSK'nin kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim." karşılığını verdi.

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